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Творожный крем

*222 ккал на 100 г*

Творог 100 г
Сметана 35 г
Молоко 20 г
Сахар 15 г
Сливочное масло 10 г
Яичный желток 1/2 штуки
Сахарная пудра 5 г
Ванилин по вкусу

1 Желток разотрите с 10г сахара, добавьте молоко, поставьте на огонь и, часто помешивая, проварите, не доводя до кипения.

2 Охладите, смешайте с протертым творогом, маслом, ванилью или ванилином и 20г сметаны.
Хорошенько перемешайте.

3 Оставшуюся сметану смешайте с сахарной пудрой, взбейте в густую пену и покройте творожный крем.
Творожный крем
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1 комментарий
Светлана
2014-07-15 07:09:15
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Спасибо за вкусный рецепт!
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