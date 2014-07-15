*222 ккал на 100 г*Творог 100 гСметана 35 гМолоко 20 гСахар 15 гСливочное масло 10 гЯичный желток 1/2 штукиСахарная пудра 5 гВанилин по вкусу1 Желток разотрите с 10г сахара, добавьте молоко, поставьте на огонь и, часто помешивая, проварите, не доводя до кипения.2 Охладите, смешайте с протертым творогом, маслом, ванилью или ванилином и 20г сметаны.Хорошенько перемешайте.3 Оставшуюся сметану смешайте с сахарной пудрой, взбейте в густую пену и покройте творожный крем.