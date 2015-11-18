Лёгкий шоколадно-творожный десерт
берём:
- творог обезжиренный 400гр
- молоко 1-1,5% 100мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
готовим:
желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь, - до растворения желатина. добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. залить в форму и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
что вышло по калориям?
вес готового блюда ~700г, калораж на всё ~580
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1 комментарий
Маргарита
2015-11-18 18:04:06
Спасибо!
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