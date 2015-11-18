Лёгкий шоколадно-творожный десерт.

83ккал на 100гберём:- творог обезжиренный 400гр- молоко 1-1,5% 100мл- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)- мёд - грамм 30 (у меня 2ч.ложки)- желатин пищевой - 20-25грготовим:желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь, - до растворения желатина. добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. залить в форму и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.что вышло по калориям?вес готового блюда ~700г, калораж на всё ~580