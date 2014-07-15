Четыре рецепта полезных блюд из творога.

1.СырникиВозьми 250 гр. творога, 1 куриное яйцо, добавь немного муки. Смешай все это хорошенько, раздели на небольшие лепешки, и отправляй на сковородку.Жарь до образования золотистой корочки.Пищевая ценность на 100 граммов:белки - 18 г,жиры - 12 г,углеводы -10 г.калорийность - 210 ккал2.Сырники с медомТебе понадобятся 500 гр. творога, 3 яйца, 3 ст. ложки меда, 50 гр. муки (желательно овсяной).Хорошенько смешай все ингредиенты. Яйцо используй не целиком, а только белок.Сформируй из полученной массы небольшие лепешки и обжарь их с двух сторон в небольшом количестве масла до золотистого цвета.Пищевая ценность на 100 граммов:белки - 18 г,жиры - 3,5 г,углеводы -16,5 г.калорийность - 171 ккал3.Десерт творожно-черничныйВозьми нежирный творог - 400 гр., чернику - 100 гр., мед или коричневый сахар - 20 гр.Творог, чернику и растворенный сахар или жидкий мед взбить в блендере.Если творог сухой, можешь добавить немного молока. Вместо черники подойдут и любые другие ягоды.Полученная масса представляет собой замечательный десерт. Вкусно, быстро и полезно.Пищевая ценность на 100 граммов:белки: - 15 г,жиры - 1,5 г,углеводы - 17 г.калорийность - 150 ккал4. Банановый чизкейкДля приготовления возьми нежирный творог - 500 гр, 2 яйца, 2 средних банана, 200 гр. нежирной сметаны, 3 ст. ложки меда. Взбей яйца, добавь творог, размятые бананы, сметану, мед и все тщательно перемешай.Выложи полученную массу в форму, и отправь в духовку минут на 40 при температуре (160-170°).Пищевая ценность на 100 граммов:белки - 11 г,иры - 11,7 г,углеводы - 18 г.калорийность - 220 ккал.