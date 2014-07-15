Четыре рецепта полезных блюд из творога
Возьми 250 гр. творога, 1 куриное яйцо, добавь немного муки. Смешай все это хорошенько, раздели на небольшие лепешки, и отправляй на сковородку.
Жарь до образования золотистой корочки.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки - 18 г,
жиры - 12 г,
углеводы -10 г.
калорийность - 210 ккал
2.Сырники с медом
Тебе понадобятся 500 гр. творога, 3 яйца, 3 ст. ложки меда, 50 гр. муки (желательно овсяной).
Хорошенько смешай все ингредиенты. Яйцо используй не целиком, а только белок.
Сформируй из полученной массы небольшие лепешки и обжарь их с двух сторон в небольшом количестве масла до золотистого цвета.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки - 18 г,
жиры - 3,5 г,
углеводы -16,5 г.
калорийность - 171 ккал
3.Десерт творожно-черничный
Возьми нежирный творог - 400 гр., чернику - 100 гр., мед или коричневый сахар - 20 гр.
Творог, чернику и растворенный сахар или жидкий мед взбить в блендере.
Если творог сухой, можешь добавить немного молока. Вместо черники подойдут и любые другие ягоды.
Полученная масса представляет собой замечательный десерт. Вкусно, быстро и полезно.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки: - 15 г,
жиры - 1,5 г,
углеводы - 17 г.
калорийность - 150 ккал
4. Банановый чизкейк
Для приготовления возьми нежирный творог - 500 гр, 2 яйца, 2 средних банана, 200 гр. нежирной сметаны, 3 ст. ложки меда. Взбей яйца, добавь творог, размятые бананы, сметану, мед и все тщательно перемешай.
Выложи полученную массу в форму, и отправь в духовку минут на 40 при температуре (160-170°).
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки - 11 г,
иры - 11,7 г,
углеводы - 18 г.
калорийность - 220 ккал.
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4 комментария
Светлана
2014-07-15 07:14:27
Спасибо большое! Вкусно и полезно!
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Palmira
2014-07-15 07:44:25
polezno,spasibo
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Людмила
2014-07-17 05:20:12
Спасибо!
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Татьяна
2016-05-20 19:48:15
спасибо!
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