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Эликсир красоты

Ингредиенты:

1 большой спелый грейпфрут
1 столовая ложка мёда(в зависимости от вашего вкуса)

Приготовление:

Грейпфрут, желательно холодный (из холодильника), разрезаем пополам, столовой ложкой выбираем мякоть.
Мякоть грейпфрута и мёд помещаем в блендер и доводим до консистенции пюре.
Готово!
Очень полезно употреблять этот грейпфрутовый эликсир после вкусного обеда (через полчаса)!

Содержит в себе ценные элементы:
1) пектин, который способствует эффективному выведению из организма излишков холестерина и нормализации обмена веществ
2) ликопен который помогает справляется с токсинами, шлаками и неблагоприятной экологией.
- несколько глотков такого эликсира , после обеда, способны сжечь почти половину калорий, полученных во время еды
- обладает хорошим лечебным эффектом при гипертонии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Эликсир красоты
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7 комментариев
Светлана
2014-07-15 07:06:51
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Спасибо! Очень вкусно и полезно!
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Раиса
2014-07-17 14:23:34
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чудный рецепт.попробую большое спасибо
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Мила
2016-05-19 09:15:39
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СПАСИБО,просто КЛАСС !!!!
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Ольга
2016-05-19 14:21:45
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Если приготовить это утром съесть на работе После обеда не теряются ли витамины? Спасибо за ответ очень надеюсь
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татьяна
2016-05-20 08:17:58
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спасибо!
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Виктория
2016-05-22 05:40:40
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Супер !!! Это как раз то , что называется *вкусно и полезно *
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Тамара
2016-05-23 11:49:30
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Спасибо за чудный эликсир.
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