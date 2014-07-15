Эликсир красоты

Ингредиенты:1 большой спелый грейпфрут1 столовая ложка мёда(в зависимости от вашего вкуса)Приготовление:Грейпфрут, желательно холодный (из холодильника), разрезаем пополам, столовой ложкой выбираем мякоть.Мякоть грейпфрута и мёд помещаем в блендер и доводим до консистенции пюре.Готово!Очень полезно употреблять этот грейпфрутовый эликсир после вкусного обеда (через полчаса)!Содержит в себе ценные элементы:1) пектин, который способствует эффективному выведению из организма излишков холестерина и нормализации обмена веществ2) ликопен который помогает справляется с токсинами, шлаками и неблагоприятной экологией.- несколько глотков такого эликсира , после обеда, способны сжечь почти половину калорий, полученных во время еды- обладает хорошим лечебным эффектом при гипертонии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы