Идеальные творожники для ужина
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.
Ингредиенты:
1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
4) 1 большое яйцо
Приготовление:
Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.
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А. где сахар, соль? Это можно и просто творог поесть и не заморачиваться .