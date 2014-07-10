Идеальные творожники для ужина

Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.Ингредиенты:1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)2) 100 мл обезжиренного молока3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев4) 1 большое яйцоПриготовление:Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.Остудить и вынуть из формы.Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.