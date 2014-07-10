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Идеальные творожники для ужина

Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.

Ингредиенты:

1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
4) 1 большое яйцо

Приготовление:

Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.
Идеальные творожники для ужина
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Сырники творожные.160 ккал
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5 комментариев
Евгения
2014-07-10 11:05:29
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Спасибо! Обязательно сделаю :)
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Ирина
2016-05-12 17:58:46
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спасибо за рецепт, как раз взялась худеть(состояние здоровья заставляет)и боялась, что не смогу , а такие рецепты - поддержка!
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Наталья
2016-05-14 20:28:02
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Спасибо за рецепт.Мне кажется,что можно добавить еще зелени и чуть-чуть подсолить,а кто любит сладенькое можно добавить мед.
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Александра
2016-05-18 09:58:03
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СПАСИБО!!!
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Ольга
2020-08-04 11:38:16
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А. где сахар, соль? Это можно и просто творог поесть и не заморачиваться .

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