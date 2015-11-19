Медовая вода!
Положительное влияние медовой воды на организм невозможно переоценить.
Одну чайную ложку меда развести в стакане сырой воды. Получаем 30% раствор меда, который по составу идентичен плазме крови.
Мед в сырой воде формирует кластерные связи (структурирует ее). Это повышает её целебные свойства.
Медовая вода усваивается организмом быстро и полностью.
Эффект медовой воды Нормализуется пищеварение. Улучшается работа всех звеньев ЖКТ.
Повышается иммунитет.
Проходят хронические насморки, бронхиты, разжижается и выходит слизь из легких (естественным путем – через кишечник).
Притивопаразитное средство
Перевариваются завалы в кишечнике, растворяются каловые массы.
Происходит санация кишечника.
Место локализации каловых камней находится в области талии. Поэтому первое время приема медовой воды отмечаются случаи увеличения объема талии. Но это не должно вас пугать.
Объяснение простое: каловые камни набухли, стали мягкими и начинают выходить из организма.
Происходит чистка всего организма на клеточном уровне.
Повышается антибактериальный, противовирусный эффект.
Нормализуется работа толстой кишки.
Медовую воду в лечебно-профилактических целях нужно пить утром натощак.
Стакан медовой воды нужно выпить залпом.
Это очень важно.
Сфинктер желудка сразу же откроется, и жидкость попадает в кишечник, после чего впитывается в кровь.
Медовой водой протирают лицо.
Она питает кожу, делает ее мягкой, бархатистой и нежной.
Это натуральная косметика.
Самая древняя и самая современная одновременно.
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5 комментариев
Алла
2015-11-19 09:43:58
Спасибо
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ВЕРОНИКА
2015-11-19 11:56:12
Огромное спасибо за все статьи,очень нужные, перевела на свою страничку буду исполнять.
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Татьяна
2015-12-08 20:41:09
Большое спасибо
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Колокольчик
2017-07-16 15:46:30
Я бы не советовала пить СЫРУЮ воду. И ещё-ну протру я лицо медовой водой - и что,такой липкой и ходить?ли можно смыть через какое-то время?
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Таня Гор
2017-07-18 03:14:40
Большое спасибо, рецепт замечательный, только одна неточность: это не 30% раствор! Тридцать процентов - Это 1/3 стакана меда и 2/3 воды! В чайной ложке от 7 до 20 г мёда, если развести на 200 г воды - это в среднем 7% раствор.
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