Полезные свойства меда, смешанного с холодной водой. Медовая вода – это поистине потрясающее средство, которое доступно абсолютно каждому.Положительное влияние медовой воды на организм невозможно переоценить.Одну чайную ложку меда развести в стакане сырой воды. Получаем 30% раствор меда, который по составу идентичен плазме крови.Мед в сырой воде формирует кластерные связи (структурирует ее). Это повышает её целебные свойства.Медовая вода усваивается организмом быстро и полностью.Эффект медовой воды Нормализуется пищеварение. Улучшается работа всех звеньев ЖКТ.Повышается иммунитет.Проходят хронические насморки, бронхиты, разжижается и выходит слизь из легких (естественным путем – через кишечник).Притивопаразитное средствоПеревариваются завалы в кишечнике, растворяются каловые массы.Происходит санация кишечника.Место локализации каловых камней находится в области талии. Поэтому первое время приема медовой воды отмечаются случаи увеличения объема талии. Но это не должно вас пугать.Объяснение простое: каловые камни набухли, стали мягкими и начинают выходить из организма.Происходит чистка всего организма на клеточном уровне.Повышается антибактериальный, противовирусный эффект.Нормализуется работа толстой кишки.Медовую воду в лечебно-профилактических целях нужно пить утром натощак.Стакан медовой воды нужно выпить залпом.Это очень важно.Сфинктер желудка сразу же откроется, и жидкость попадает в кишечник, после чего впитывается в кровь.Медовой водой протирают лицо.Она питает кожу, делает ее мягкой, бархатистой и нежной.Это натуральная косметика.Самая древняя и самая современная одновременно.