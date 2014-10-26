Новые материалы от 10 июня

Волшебное сочетания меда и корицы творит чудеса в нашем организме!

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА:
Ежедневно ешьте на завтрак хлеб, намазанный вместо джема пастой из меда и пудры корицы. Это снижает уровень холестерина в артериях и спасает человека от инфаркта. Даже те, у которых уже был инфаркт, могут уменьшить риск повторного инфаркта.

Регулярное употребление меда с корицей улучшает дыхание и укрепляет мышцу сердца. В некоторых домах престарелых Америки и Канады, регулярный прием смеси меда и корицы пациентами, заметно улучшил состояния их, подвергшихся возрастным изменениям, вен и артерий.

СЛАБОСТЬ:
Недавние исследования показали, что содержание сахара в меде скорее полезно, чем вредно для поддержания сил. У пожилых людей, принимающих мед и корицу в равных пропорциях, улучшается концентрация внимания и подвижность.

Доктор Милтон, который проводил исследования, говорит, что ежедневный прием пол столовой ложки меда с добавлением корицы в стакане воды, после с утра натощак и после полудня, примерно в 15:00, когда жизненные функции организма начинают снижаться, повышает жизненные функции в течение нескольких дней

АРТРИТ:
Страдающие артритом могут ежедневно, утром и вечером, принимать 1 чашку теплой воды с 2 ложками меда и 1 маленькой ч.л. корицы. Регулярный прием вылечивает даже хронический артрит.

В недавних исследованиях руководимых Копенгагенским Университетом, установлено, что когда доктора назначали своим пациентам смесь 1 ст.л. меда и 1/2 ч.л. корицы перед завтраком, через неделю у 73 пациентов из 200 полностью прошла боль, а в течение месяца большинство пациентов, которые не могли ходить или передвигаться из-за артрита, смогли ходить, не ощущая боли.

ХОЛЕСТЕРИН:
2 стол. ложки меда и 3 ч.л. корицы, смешанные с 2 стаканами теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х часов. Как и для страдающих артритом, прием смеси 3 раза в день приводит в норму холестерин даже у хронических больных. Люди, ежедневно принимающие с пищей мед в чистом виде, также меньше жалуются на холестерин.

ИММУНИТЕТ:
Ежедневный прием меда и корицы укрепляет защитные функции организма и защищает от бактерий и вирусов. Ученые обнаружили, что мед содержит множество различных витаминов и железо. Постоянный прием меда усиливает способность белых кровяных шариков сражаться с бактериальными и вирусными заболеваниями.

ВОСПАЛЕНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ:
Принимать 2 стол. ложки корицы и 1 ч. ложку меда, размешанные в стакане слегка теплой воды. Это убивает микробов в мочевом пузыре.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС:
При выпадении волос или облысении можно смазывать корни волос пастой из смеси разогретого оливкового масла, 1 ст. ложки меда, 1 ч.ложки корицы перед мытьем головы на 15 мин. Затем промыть волосы слегка теплой водой. Даже 5 мин. достаточно, чтобы был заметен эффект

КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ:
Смесь меда и корицы (в равных количествах), нанесенная на пораженные части кожи излечивает экзему, грибок и все другие виды кожных инфекций.

ПРЫЩИ:
Паста из 3 ст. ложки меда и 1 чайной ложки корицы. Смазывать прыщи перед сном и смывать следующим утром теплой водой. За 2 недели прыщи исчезнут полностью.

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ:
Смесь 1 части меда на 2 части теплой воды с добавлением маленькой ч.л. корицы медленно втирать в зудящую часть тела. Замечено, что боль уменьшается через 1-2 минуты.

НЕСВАРЕНИЕ ЖЕЛУДКА:
Пудра корицы посыпанная на 2 ст.л. меда, принимаемая перед едой, снижает кислотность и помогает переваривать самую тяжелую пищу.

ЯЗВА ЖЕЛУДКА:
Мед с корицей снимает боль в желудке, а также залечивает язвы.

ГАЗЫ:
Согласно исследованиям в Индии и Японии, выявлено, что мед с корицей уменьшает вздутие желудка.

ЗУБНАЯ БОЛЬ:
смесь 1 ч.л. корицы и 5 ч.л. меда наложить на больной зуб. Можно делать 3 раза в день, пока боль не пройдет.

ЗАПАХ ИЗО РТА:
Жители Южной Америки первым делом с утра полощут горло горячим раствором меда с корицей, чтоб сохранить приятный запах во рту на целый день.

ПОТЕРЯ СЛУХА:
Ежедневно утром и вечером принимать мед и корицу в равных пропорциях.

ПРОСТУДА:
Страдающие от простуды должны принимать 1 ст.л. теплого меда с 1/4 ч.л. корицы 3 раза в день. Вылечивает почти любой хронический кашель, простуду и освобождает носовые проходы.

ГРИПП:
Испанский ученый доказал, что мед содержит натуральный элемент, который убивает бактерии гриппа и спасает человека от заболевания.

РАК:
Недавние исследования в Японии и Австралии выявили, что рак желудка и костей может быть успешно вылечен. Пациенты с такого рода опухолями должны принимать ежедневно 1 ст. ложку меда с 1 ч. ложкой корицы в течение месяца 3 раза в день.

ДОЛГОЛЕТИЕ:
Чай с медом и корицей, принимаемый регулярно, задерживает наступление старости.1 л. корицы, заваренная в 3-х стаканах воды и охлажденная + 4 л. меда. Пить 1/4 чашки 3-4 раза в день. Сохраняет кожу свежей и мягкой и задерживает старение.
Волшебное сочетания меда и корицы творит чудеса в нашем организме!
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15 комментариев
Надежда
2014-10-26 18:40:51
#
Спасибо автору за ценные советы
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dana
2014-10-26 20:39:11
#
Spasibo
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Боровская Людмила Николаевна
2014-10-27 23:26:28
#
Спасибо автору
Ответить
Боровская Людмила Николаевна
2014-10-27 23:27:02
#
Спасибо спасибо спасибо
Ответить
Елена Колерова
2014-10-28 01:49:16
#
Спасибо
Ответить
Людмила
2014-10-29 14:41:26
#
Большое Вам спасибо за совети.
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Раиса
2014-11-05 17:54:37
#
думаю.что займусь этим волщебным составом. спасибо за рецепты
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Светлана
2016-09-14 08:15:48
#
Довольно любопытно. Стоит попробовать, в любом случае, хуже не будет, а вот польза будет наверняка, мед и в самом деле уникальный прдукт. Спасибо автору.
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Евгений
2016-09-14 16:50:25
#
Информация о лечении заболеваний с помощью меда и корицы бесценна. Огромное спасибо Вам.
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Татьяна Ивлиева
2016-09-14 17:43:40
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Столько много поучительного. Спасибо огромное.
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раиса ивановна
2016-09-14 18:59:05
#
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
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Мария
2016-09-14 19:49:16
#
Спасибо.
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наталья
2020-01-10 14:11:32
#
Спасибо за полезные, ценные советы. Я корицей пользовалась только с кофе.
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achillia
2020-01-13 15:17:55
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1 литр корицы заваренная в в 3-х стаканах воды??????
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Anilad achilliaВ ответ на
2020-07-18 06:48:38
#
1 литр корицы заваренная в в 3-х стаканах воды??????

Odna ložka korici, a ne odin litr korici.... 

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