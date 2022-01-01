Новые материалы от 15 января

ТОП вечерних продуктов, которые можно есть после 6 и не поправиться:

1 место: вареные овощи (лучше употреблять ассорти из разных видов капусты, кабачков и фасоли).

2 место: настоящие японские суши (не заменяйте их европейскими суррогатами с майонезом и другими малополезными компонентами).

3 место: куриные грудки (но только без приправ и гарнира).

4 место: кабачковая (баклажанная) икра (без хлеба).

5 место: грибы (совсем немного и не консервированные, причем без картофеля).

6 место: кукуруза консервированная (не больше 2-х ложек).

Не ешьте, если не хотите поправиться: сладости, мучное, пиццу, любые продукты из предприятий быстрого питания, майонез, кетчуп, десерты
ТОП вечерних продуктов, которые можно есть после 6 и не поправиться:
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