ТОП вечерних продуктов, которые можно есть после 6 и не поправиться:

1 место: вареные овощи (лучше употреблять ассорти из разных видов капусты, кабачков и фасоли).2 место: настоящие японские суши (не заменяйте их европейскими суррогатами с майонезом и другими малополезными компонентами).3 место: куриные грудки (но только без приправ и гарнира).4 место: кабачковая (баклажанная) икра (без хлеба).5 место: грибы (совсем немного и не консервированные, причем без картофеля).6 место: кукуруза консервированная (не больше 2-х ложек).Не ешьте, если не хотите поправиться: сладости, мучное, пиццу, любые продукты из предприятий быстрого питания, майонез, кетчуп, десерты