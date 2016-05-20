Вкусный воздушный коктейль из кофе и молока.

Отлично утоляет голод.*Энергетическая ценность на 100 г (без учета сахара/меда) - 43,0 ккал, б - 3,7 г, ж - 1,1 г, у - 4,6 г. С 2-мя чайными ложками сахара/меда - 59,3 ккал.Ингредиенты:Молоко обезжиренное 200 млКофе растворимый 2 ч. л.Сахарозаменитель\мед\сахар по вкусу.Способ приготовления:Берем молоко холодное, наливаем в довольно большую миску. Добавляем кофе и сахарозаменитель\мед\сахар по вкусу. Взбиваем миксером сначала пол минутки на небольшой скорости, потом минутку на максимальной. Масса увеличивается в объеме раза в три.Приятного аппетита!