Вкусный воздушный коктейль из кофе и молока
*Энергетическая ценность на 100 г (без учета сахара/меда) - 43,0 ккал, б - 3,7 г, ж - 1,1 г, у - 4,6 г. С 2-мя чайными ложками сахара/меда - 59,3 ккал.
Ингредиенты:
Молоко обезжиренное 200 мл
Кофе растворимый 2 ч. л.
Сахарозаменитель\мед\сахар по вкусу.
Способ приготовления:
Берем молоко холодное, наливаем в довольно большую миску. Добавляем кофе и сахарозаменитель\мед\сахар по вкусу. Взбиваем миксером сначала пол минутки на небольшой скорости, потом минутку на максимальной. Масса увеличивается в объеме раза в три.
Приятного аппетита!
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3 комментария
Андрей
2016-05-20 19:10:20
Вообще-то мужчинам растворимый кофе можно приравнять к яду. И его употребление в любом виде не приветствуется. Кофе - только натуральный, молотый. А растворимый - убийца тестостерона.
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Олеся
2016-05-20 23:31:49
Спасибо за рецепт
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Тамара
2016-05-23 12:52:14
Очень интересно. Попробую
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