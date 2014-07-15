Салат из курицы с огурцом и кукурузой
2 куриных филе, около 250 г каждое
1 средний огурец
1 крупный стебель сельдерея
150 г консервированной кукурузы
1 кочан листового салата
соль и перец по вкусу
Для заправки:
1 маленькая красная луковица
4-5 веточек укропа
6 ст.л. натурального йогурта
соль по вкусу
Приготовление:
Готовим заправку.
Мелко рубим лук и укроп. Кладем в плошку, добавляем йогурт, солим по вкусу и перемешиваем.
Отставляем в сторону.
Каждое куриное филе разрезаем пополам вдоль, чтобы получились тонкие котлеты.
Солим и перчим по вкусу.
На среднем огне разогреваем сковороду с антипригарным покрытием, капаем масла.
Кладем филе и жарим по 2-3 минуты с каждой стороны.
Снимаем со сковороды и отставляем в сторону.
Огурец разрезаем пополам вдоль, затем нарезаем тонкими ломтиками.
Сельдерей также нарезаем тонкими ломтиками.
Остывшее куриное филе нарезаем на небольшие кусочки.
На блюдо кладем листья салата.
Смешиваем курицу, кукурузу, огурец и сельдерей, солим по вкусу и выкладываем на салат.
Поливаем заправкой и подаем.
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4 комментария
Светлана
2014-07-15 07:10:48
Спасибо!
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Светлана
2016-05-20 10:48:49
Очень вкусно, спасибо:)))
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Marina
2016-05-20 11:54:49
Выглядит очень симпатично и очень просто. Спасибо , обязательно приготовлю!
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Тамара
2016-05-23 12:59:11
Аппетитный салатик. Спасибо
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