Салат из курицы с огурцом и кукурузой

На 4 порции ингредиенты:2 куриных филе, около 250 г каждое1 средний огурец1 крупный стебель сельдерея150 г консервированной кукурузы1 кочан листового салатасоль и перец по вкусуДля заправки:1 маленькая красная луковица4-5 веточек укропа6 ст.л. натурального йогуртасоль по вкусуПриготовление:Готовим заправку.Мелко рубим лук и укроп. Кладем в плошку, добавляем йогурт, солим по вкусу и перемешиваем.Отставляем в сторону.Каждое куриное филе разрезаем пополам вдоль, чтобы получились тонкие котлеты.Солим и перчим по вкусу.На среднем огне разогреваем сковороду с антипригарным покрытием, капаем масла.Кладем филе и жарим по 2-3 минуты с каждой стороны.Снимаем со сковороды и отставляем в сторону.Огурец разрезаем пополам вдоль, затем нарезаем тонкими ломтиками.Сельдерей также нарезаем тонкими ломтиками.Остывшее куриное филе нарезаем на небольшие кусочки.На блюдо кладем листья салата.Смешиваем курицу, кукурузу, огурец и сельдерей, солим по вкусу и выкладываем на салат.Поливаем заправкой и подаем.