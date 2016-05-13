Салат диетический с курицей и грибами

90 ккал на 100 грСуществует множество вариаций приготовления диетических салатов с курицей. Наш рецепт очень прост, но при этом обладает приятным пикантным вкусом. Прекрасный обед для тех, кто бережет свою фигуру и ведет активно-здоровый образ жизни.Ингредиенты:- одна куриная грудка- пряности (куркума, карри, паприка, перец, лаврушка)- баночка консервированных шампиньонов- 2 свежих огурчика- 2 стол. лож. нежирной сметаны(10%, а лучше заменить на натуральный йогурт)- две ч. лож. горчицы- пара зубчиков чеснока- салатный лист (один) для украшенияСпособ приготовления:Куриную грудку отвариваем с добавлением пряностей до готовности. Затем остужаем и нарезаем тонкими ломтиками. Огурцы режем полосками. Смешиваем с нарезанными пластинками шампиньонами огурцы и курицу. Дополняем салат сметаной, горчицей и нарубленным чесноком. Все основательно перемешиваем и наслаждаемся вкусным и здоровым блюдом