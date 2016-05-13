Новые материалы от 13 января

Салат диетический с курицей и грибами

90 ккал на 100 гр
Существует множество вариаций приготовления диетических салатов с курицей. Наш рецепт очень прост, но при этом обладает приятным пикантным вкусом. Прекрасный обед для тех, кто бережет свою фигуру и ведет активно-здоровый образ жизни.

Ингредиенты:

- одна куриная грудка
- пряности (куркума, карри, паприка, перец, лаврушка)
- баночка консервированных шампиньонов
- 2 свежих огурчика
- 2 стол. лож. нежирной сметаны(10%, а лучше заменить на натуральный йогурт)
- две ч. лож. горчицы
- пара зубчиков чеснока
- салатный лист (один) для украшения

Способ приготовления:

Куриную грудку отвариваем с добавлением пряностей до готовности. Затем остужаем и нарезаем тонкими ломтиками. Огурцы режем полосками. Смешиваем с нарезанными пластинками шампиньонами огурцы и курицу. Дополняем салат сметаной, горчицей и нарубленным чесноком. Все основательно перемешиваем и наслаждаемся вкусным и здоровым блюдом
Салат диетический с курицей и грибами
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1 комментарий
Ольга
2016-05-13 11:25:01
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Спасибо! Хороший салатик!
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