Салат диетический с курицей и грибами
Существует множество вариаций приготовления диетических салатов с курицей. Наш рецепт очень прост, но при этом обладает приятным пикантным вкусом. Прекрасный обед для тех, кто бережет свою фигуру и ведет активно-здоровый образ жизни.
Ингредиенты:
- одна куриная грудка
- пряности (куркума, карри, паприка, перец, лаврушка)
- баночка консервированных шампиньонов
- 2 свежих огурчика
- 2 стол. лож. нежирной сметаны(10%, а лучше заменить на натуральный йогурт)
- две ч. лож. горчицы
- пара зубчиков чеснока
- салатный лист (один) для украшения
Способ приготовления:
Куриную грудку отвариваем с добавлением пряностей до готовности. Затем остужаем и нарезаем тонкими ломтиками. Огурцы режем полосками. Смешиваем с нарезанными пластинками шампиньонами огурцы и курицу. Дополняем салат сметаной, горчицей и нарубленным чесноком. Все основательно перемешиваем и наслаждаемся вкусным и здоровым блюдом
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1 комментарий
Ольга
2016-05-13 11:25:01
Спасибо! Хороший салатик!
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