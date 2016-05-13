5 полезных смузи-завтраков

Смузи - невероятно многоварианты. Рецептура позволяет менять ингредиенты и выбрать самые сезонные овощи и фрукты и получать достаточное количество витаминов, минералов, микроэлементов, все в одном стакане.1. Апельсин ягоды2 апельсина, очистить кожуру и удалить пленки1 стакан замороженной голубики1 стакан замороженной малиныДобавить все ингредиенты в блендер и взбить до однородного состояния.2. Батат яблоко1 средний клубень сладкого картофеля батат, очистить1 сладкое яблоко, очистить и нарезать кусками150 мл яблочного сока½ ч.л. свеженатертого корня имбиряОчищенный и нарезанный кубиками картофель отварить до размягчения, около 10 минут. В чаше блендера смешать с остальными ингредиентами и взбить до однородности.3. Груша ваниль3 груши1 стакан кокосового молокасемена стручка ванили или натуральный ванильный экстрактГруши разрезать пополам и удалить серединку. Смешать все ингредиенты в бленере и взбить до однородного состояния.4. Крем-кешью1 стакан воды1 стакан сырых орехов кешью1 апельсин, очистить от кожуры и пленоксемена стручка ванили1 ст.л. медаОрехи залить водой и оставить на 15 минут до размягчения. Взбить блендером, добавив мякоть апельсина, до состояния пюре. Добавить ваниль и мед, перемешать.5. Авокадо груша½ авокадо100 мл натурального йогурта100 мл грушевого сока (лучше свежевыжатого)1 ст.л. меданатуральный экстракт ванилиСмешать все ингредиенты в блендере и взбить до получения массы-пюре.