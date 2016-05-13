5 полезных смузи-завтраков
1. Апельсин ягоды
2 апельсина, очистить кожуру и удалить пленки
1 стакан замороженной голубики
1 стакан замороженной малины
Добавить все ингредиенты в блендер и взбить до однородного состояния.
2. Батат яблоко
1 средний клубень сладкого картофеля батат, очистить
1 сладкое яблоко, очистить и нарезать кусками
150 мл яблочного сока
½ ч.л. свеженатертого корня имбиря
Очищенный и нарезанный кубиками картофель отварить до размягчения, около 10 минут. В чаше блендера смешать с остальными ингредиентами и взбить до однородности.
3. Груша ваниль
3 груши
1 стакан кокосового молока
семена стручка ванили или натуральный ванильный экстракт
Груши разрезать пополам и удалить серединку. Смешать все ингредиенты в бленере и взбить до однородного состояния.
4. Крем-кешью
1 стакан воды
1 стакан сырых орехов кешью
1 апельсин, очистить от кожуры и пленок
семена стручка ванили
1 ст.л. меда
Орехи залить водой и оставить на 15 минут до размягчения. Взбить блендером, добавив мякоть апельсина, до состояния пюре. Добавить ваниль и мед, перемешать.
5. Авокадо груша
½ авокадо
100 мл натурального йогурта
100 мл грушевого сока (лучше свежевыжатого)
1 ст.л. меда
натуральный экстракт ванили
Смешать все ингредиенты в блендере и взбить до получения массы-пюре.
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2 комментария
татьяна
2016-05-13 06:54:35
спасибо!
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Валентина Казакова
2017-11-12 17:49:11
Какие же,Молодцы! Все необходимое можно прочесть сделать приготовить и взрослым и внукам! Огромное Вам Спасибо за Вашу любовь к людям!
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