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5 полезных смузи-завтраков

Смузи - невероятно многоварианты. Рецептура позволяет менять ингредиенты и выбрать самые сезонные овощи и фрукты и получать достаточное количество витаминов, минералов, микроэлементов, все в одном стакане.

1. Апельсин ягоды

2 апельсина, очистить кожуру и удалить пленки
1 стакан замороженной голубики
1 стакан замороженной малины

Добавить все ингредиенты в блендер и взбить до однородного состояния.

2. Батат яблоко

1 средний клубень сладкого картофеля батат, очистить
1 сладкое яблоко, очистить и нарезать кусками
150 мл яблочного сока
½ ч.л. свеженатертого корня имбиря

Очищенный и нарезанный кубиками картофель отварить до размягчения, около 10 минут. В чаше блендера смешать с остальными ингредиентами и взбить до однородности.

3. Груша ваниль

3 груши
1 стакан кокосового молока
семена стручка ванили или натуральный ванильный экстракт

Груши разрезать пополам и удалить серединку. Смешать все ингредиенты в бленере и взбить до однородного состояния.

4. Крем-кешью

1 стакан воды
1 стакан сырых орехов кешью
1 апельсин, очистить от кожуры и пленок
семена стручка ванили
1 ст.л. меда

Орехи залить водой и оставить на 15 минут до размягчения. Взбить блендером, добавив мякоть апельсина, до состояния пюре. Добавить ваниль и мед, перемешать.

5. Авокадо груша

½ авокадо
100 мл натурального йогурта
100 мл грушевого сока (лучше свежевыжатого)
1 ст.л. меда
натуральный экстракт ванили

Смешать все ингредиенты в блендере и взбить до получения массы-пюре.
5 полезных смузи-завтраков
5 полезных смузи-завтраков
5 полезных смузи-завтраков
5 полезных смузи-завтраков
5 полезных смузи-завтраков
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2 комментария
татьяна
2016-05-13 06:54:35
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спасибо!
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Валентина Казакова
2017-11-12 17:49:11
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Какие же,Молодцы! Все необходимое можно прочесть сделать приготовить и взрослым и внукам! Огромное Вам Спасибо за Вашу любовь к людям!
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