Напитки c куркумой - секрет уникального долголетия
Как продлить молодость и исцелить организм?
1. Целебный напиток с куркумой и лаймом
Необходимые ингредиенты:
- 1 стакан кипятка
- 1/4 ч. ложка куркумы
- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона)
- 1 ч. ложка сахара
Необходимо четверть чайной ложки куркумы залить кипятком и дать настояться в течение пары минут. Добавить сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных свойств этого напитка можно добавить в него немного сушеного корня имбиря.
2. Целебный напиток с куркумой, медом и молоком
Необходимые ингредиенты:
- стакан теплого молока
- 1/4 ч. ложка куркумы
- чайная ложка меда
Необходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут, после чего добавить мед.
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Да, напиток такой полезен, особенно с молоком перед сном. Но нигде не даётся разъяснение, как поступать с осадком куркумы. Либо его оставлять, либо выпивать?
В Японии много долгожителей, но вовсе не оттого, что они пьют напитки с куркумой.
В Японии много долгожителей, но вовсе не оттого, что они пьют напитки с куркумой.
А ещё Япония мировой лидер по количеству хикикомори и самоубийств среди молодёжи. И куркума в этом не виновата.