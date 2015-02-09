Напитки c куркумой - секрет уникального долголетия

Остров Окинава – рекордсмен по числу долгожителей. Средняя продолжительность жизни мужчин на Окинаве – 88 лет, женщин – 92 года. Секрет здоровья и рекордного долголетия жителей японской префектуры Окинава заключается в употреблении уникальных напитков на основе куркумы. Регулярное употребление этого напитка позволит снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы почувствуете бодрость и удивительный прилив сил.Как продлить молодость и исцелить организм?1. Целебный напиток с куркумой и лаймомНеобходимые ингредиенты:- 1 стакан кипятка- 1/4 ч. ложка куркумы- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона)- 1 ч. ложка сахараНеобходимо четверть чайной ложки куркумы залить кипятком и дать настояться в течение пары минут. Добавить сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных свойств этого напитка можно добавить в него немного сушеного корня имбиря.2. Целебный напиток с куркумой, медом и молокомНеобходимые ингредиенты:- стакан теплого молока- 1/4 ч. ложка куркумы- чайная ложка медаНеобходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут, после чего добавить мед.