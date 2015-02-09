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Напитки c куркумой - секрет уникального долголетия

Остров Окинава – рекордсмен по числу долгожителей. Средняя продолжительность жизни мужчин на Окинаве – 88 лет, женщин – 92 года. Секрет здоровья и рекордного долголетия жителей японской префектуры Окинава заключается в употреблении уникальных напитков на основе куркумы. Регулярное употребление этого напитка позволит снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы почувствуете бодрость и удивительный прилив сил.

Как продлить молодость и исцелить организм?

1. Целебный напиток с куркумой и лаймом

Необходимые ингредиенты:
- 1 стакан кипятка
- 1/4 ч. ложка куркумы
- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона)
- 1 ч. ложка сахара
Необходимо четверть чайной ложки куркумы залить кипятком и дать настояться в течение пары минут. Добавить сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных свойств этого напитка можно добавить в него немного сушеного корня имбиря.

2. Целебный напиток с куркумой, медом и молоком

Необходимые ингредиенты:
- стакан теплого молока
- 1/4 ч. ложка куркумы
- чайная ложка меда
Необходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут, после чего добавить мед.
Напитки c куркумой - секрет уникального долголетия
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7 комментариев
Марина
2015-02-09 00:28:22
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Прекрасный рецепт.Спасибо
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Нина
2016-12-21 09:01:45
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Спасибо! Очень важно!
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галина
2016-12-22 07:54:40
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Как отличить куркуму настоящую от подделки,благодарю.
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Сергей
2017-03-13 09:10:21
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Сколько можно пить раз в день такой напиток из молока и в какое время??)))
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Александр
2020-02-17 09:58:00
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Да, напиток такой полезен, особенно с молоком перед сном. Но нигде не даётся разъяснение, как поступать с осадком куркумы. Либо его оставлять, либо выпивать?

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Рина
2020-02-18 18:21:55
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В Японии много долгожителей, но вовсе не оттого, что они пьют напитки с куркумой.

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Наяк Вечкан РинаВ ответ на
2020-11-06 09:44:27
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В Японии много долгожителей, но вовсе не оттого, что они пьют напитки с куркумой.

А ещё Япония мировой лидер  по количеству хикикомори и самоубийств среди молодёжи. И куркума в этом не виновата.

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