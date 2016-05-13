Новые материалы от 13 января

Яблочно-лаймовый сорбет с йогуртом

Время:4 порции, 2 часа

Что нужно:

йогурт250 мл

пудра сахарная 50 г

крупные зеленые яблоки2 шт.

свежие яичные белки2 шт.

сок 1/2 лайма

Яблоки помыть, разрезать на крупные дольки, очистить от кожицы и семян. Положить очищенные яблоки в блендер, добавить сок лайма и пюрировать все вместе в течение 3-4 минут. В яблочное пюре добавить йогурт и хорошо перемешать.

Яичные белки взбить миксером вместе с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Аккуратно соединить яблочное пюре с белковой массой, вмешивая белки небольшими частями, чтобы белки сохранили свою пышность.

Переложить смесь в стаканчики из-под йогурта, в центр вставить деревянные палочки и убрать стаканчики в морозильную камеру на 6-8 часов.

Если вы готовите мороженое в мороженице, переложите смесь в чашу мороженицы, взбивайте в течение 10-15 минут. Как только масса загустеет, переложите сорбет в порционные стаканчики, в центр воткните палочки и уберите мороженое в морозильную камеру на 2-3 часа.
Яблочно-лаймовый сорбет с йогуртом
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1 комментарий
татьяна
2016-05-13 08:30:43
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спасибо!очень вкусно!
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