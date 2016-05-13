Яблочно-лаймовый сорбет с йогуртом
Что нужно:
йогурт250 мл
пудра сахарная 50 г
крупные зеленые яблоки2 шт.
свежие яичные белки2 шт.
сок 1/2 лайма
Яблоки помыть, разрезать на крупные дольки, очистить от кожицы и семян. Положить очищенные яблоки в блендер, добавить сок лайма и пюрировать все вместе в течение 3-4 минут. В яблочное пюре добавить йогурт и хорошо перемешать.
Яичные белки взбить миксером вместе с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Аккуратно соединить яблочное пюре с белковой массой, вмешивая белки небольшими частями, чтобы белки сохранили свою пышность.
Переложить смесь в стаканчики из-под йогурта, в центр вставить деревянные палочки и убрать стаканчики в морозильную камеру на 6-8 часов.
Если вы готовите мороженое в мороженице, переложите смесь в чашу мороженицы, взбивайте в течение 10-15 минут. Как только масса загустеет, переложите сорбет в порционные стаканчики, в центр воткните палочки и уберите мороженое в морозильную камеру на 2-3 часа.
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1 комментарий
татьяна
2016-05-13 08:30:43
спасибо!очень вкусно!
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