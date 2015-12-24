Рецепты укрепляющих ванночек для ногтей:

Рецепт первый.Чтобы приготовить эту укрепляющую ванночку для ногтей необходимо растворить в полном стакане тёплой кипячёной воды одну чайную ложечку измельчённой в муку морской соли. если же у вас нет этого продукта, то его можно заменить обычной поваренной солью. Теперь добавьте в приготовленную смесь две – четыре капли йода и опустите ноготки в получившееся средство на десять – двадцать минут. По окончании процедуры тщательно вытрите пальцы и нанесите на кожу вокруг ногтевых пластин оливковое масло. Через десять минут снова опустите пальчики в подогретый на водяной бане раствор на тот же промежуток времени. Данную процедуру рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю.Рецепт второй.Вот ещё один народный рецепт ванночки для укрепления ноготков. Для проведения процедуры нужно растворить в стакане тёплой талой или кипячёной воды содержимое пакетика пищевого желатина. Теперь опустите в приготовленную смесь ногти на пятнадцать – двадцать минут, после чего вытрите ногтевые пластины и натрите их луковым соком или эфирным маслом пачули.Рецепт третий.Также для укрепления ноготков можно воспользоваться ванночкой, приготовленной по следующему рецепту. Размешайте в стакане горячей воды одну – две чайных ложечки пищевой соды, после чего опустите в готовую жидкость ногти и подождите около двадцати минут. По окончании процедуры для закрепления результата рекомендуется втереть в кожу около ноготков свежий сок из молодых листьев алоэ.Рецепт четвёртый.Для приготовления другой ванночки для ногтей необходимо подогреть на медленном огне полный стакан молока, а затем снять его с плиты и смешать его с пятью – десятью каплями эфирного масла сандала, ромашки, сосны или чайного дерева. Подержите ногти в готовой смеси не менее пятнадцати минут, а затем вытрите их насухо салфеткой. Процедуру проводят по вечерам два раза в неделю.