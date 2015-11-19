Подтягиваем веки в домашних условиях

Важную роль во внешности любой женщины занимают глаза.С помощью макияжа можно сделать неотразимый взгляд, но как этого добиться, если все портят опущенные, потерявшие упругость веки.Кстати, выполнять нижеприведенные советы нужно также ради профилактики, чтобы не допустить провисания век.Во-первых:Каждое утро необходимо делать массаж век кубиками льда. Для их приготовления возьмите минеральную или талую воду и добавьте в нее сок свежего лимона, мяту и ромашку (можно сушеную, купленную в аптеке).Массаж можно делать двумя способами.1. Протираем кубиком льда верхние веки от внутреннего угла глаза к внешнему, а нижние в обратном направлении от внешнего – к внутреннему.2. Протираем кубиком льда кожу век перпендикулярно глазу от линии ресниц к бровям.Примечание:Движения должны быть аккуратными, чтобы избежать повреждения нежной кожи век.Во-вторых: Кожу век хорошо подтягивает серебро.Мы можем воспользоваться серебряной чайной ложечкой, охлажденной в стакане с кубиками льда.Сильно охлажденную ложечку прикладываем к векам на несколько секунд.Процедуру повторяем по 5-8 раз каждое утро, охлаждая ложечку между повторами.В-третьих:В завершение утренних процедур веки полезно смазывать кунжутным маслом, которое подтягивает кожу и избавляет от мелких морщинок.Его можно заменить маслом из виноградных косточек.Один – два раза в неделю за час или два до сна наносите на веки маску, приготовленную из яичного желтка и кунжутного, касторового масла.Маску выдержать 10-15 минут и смыть теплой водой.