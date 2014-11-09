Очищаем кишечник
За 70 лет жизни через кишечник проходит 100 тонн пищи и 40 тысяч литров жидкости. Итог: в кишечнике скапливается более 15 кг каловых камней, токсичных отходов жизнедеятельности, отравляющих кровь и наносящих непоправимый вред нашему организму.
О том, что кишечник загрязнен, свидетельствуют частые запоры, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, аллергии, излишний или недостаточный вес, болезни фильтрующих органов почек и печени, болезни слуха и зрения, кожи волос ногтей, системные заболевания, начиная от артрита и кончая раком.
С помощью клизм происходит очистка только небольшого участка толстой кишки (40-50 см).
Промывание кишечника с помощью аппаратуры достаточно дорого, требует времени и нарушает микрофлору
кишечника.
Применение внутрь по 1-2 десертных ложек специальной муки из семян льна позволяет в течение дух-трех недель полностью очистить толстый и тонкий кишечник от многолетней слизи и каловых камней, паразитов. При этом полностью сохраняется микрофлора кишечника.
Внимание! Данная методика способствует быстрой нормализации веса и сжиганию жировых отложений.
Мука из семян льна (должна быть свежесмолотая!!!) способна сорбировать и выводить из организма токсические вещества, шлаки, снижать уровень холестерина в крови.
Она обладает широким противопаразитарным спектром действия; оказывает губительно действие на многие виды гельминтов, грибки, вирусы.
Лен оказывает положительный эффект на регуляцию липидного обмена.
Показания к применению:
воспалительные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных путей; желудочно-кишечного тракта,
гастриты, колиты; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
заболевания мочевыводящих путей - пиелит, цистит,
избыточная масса тела, нарушение липидного обмена.
Эффективно для ежедневного применения с профилактической целью.
Способ применения:
используется как компонент для приготовления блюд с противопаразитарными свойствами по 1 чайных ложке на одну порцию.
Очистка кишечника
1 неделя: 1 десертная ложка льняной муки крупного помола+100 г йогурта или кефира
2 неделя: 2 десертных ложки льняной муки крупного помола+100 г йогурта, сметаны или кефира
Эту смесь принимать вместо завтрака. Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и каловых камней,
паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. Сметану можно заменить любым кисломолочным продуктом.
В период чистки обязательно соблюдать водный режим: пить воду до 2 литров в день.
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Зачем принимаете 2 года, если не помогает?
спасибо очень полезная рекемендация и объзательно использую Ваш совет СПАСИБО
Метод известный, подходит далеко не всем. Нельзя пользоваться льняным семенем, если в организме есть любые опухоли. А вы все можете быть уверены, что в вашемторганизмы их нет.
Ну и главное… Никаких каловых камней в кишечнике нет. Наш организм устроен так, что сам очищается от всего лишнего. Конечно, если питаться неправильно и не соблюдать питьевой режим и вести малоподвижный образ жизни, то запоры неизбежны. Но попробуйте поменять свои привычки. Начните жить здорово!
Посоветуйтесь с врачом перед тем, как начать принимать льняное семя.
Всем удачи и здоровья!!!