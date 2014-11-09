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Очищаем кишечник

Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, каловых камней, паразитов.

За 70 лет жизни через кишечник проходит 100 тонн пищи и 40 тысяч литров жидкости. Итог: в кишечнике скапливается более 15 кг каловых камней, токсичных отходов жизнедеятельности, отравляющих кровь и наносящих непоправимый вред нашему организму.

О том, что кишечник загрязнен, свидетельствуют частые запоры, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, аллергии, излишний или недостаточный вес, болезни фильтрующих органов почек и печени, болезни слуха и зрения, кожи волос ногтей, системные заболевания, начиная от артрита и кончая раком.

С помощью клизм происходит очистка только небольшого участка толстой кишки (40-50 см).
Промывание кишечника с помощью аппаратуры достаточно дорого, требует времени и нарушает микрофлору
кишечника.

Применение внутрь по 1-2 десертных ложек специальной муки из семян льна позволяет в течение дух-трех недель полностью очистить толстый и тонкий кишечник от многолетней слизи и каловых камней, паразитов. При этом полностью сохраняется микрофлора кишечника.

Внимание! Данная методика способствует быстрой нормализации веса и сжиганию жировых отложений.

Мука из семян льна (должна быть свежесмолотая!!!) способна сорбировать и выводить из организма токсические вещества, шлаки, снижать уровень холестерина в крови.
Она обладает широким противопаразитарным спектром действия; оказывает губительно действие на многие виды гельминтов, грибки, вирусы.
Лен оказывает положительный эффект на регуляцию липидного обмена.

Показания к применению:

воспалительные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных путей; желудочно-кишечного тракта,
гастриты, колиты; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
заболевания мочевыводящих путей - пиелит, цистит,
избыточная масса тела, нарушение липидного обмена.
Эффективно для ежедневного применения с профилактической целью.

Способ применения:

используется как компонент для приготовления блюд с противопаразитарными свойствами по 1 чайных ложке на одну порцию.

Очистка кишечника

1 неделя: 1 десертная ложка льняной муки крупного помола+100 г йогурта или кефира

2 неделя: 2 десертных ложки льняной муки крупного помола+100 г йогурта, сметаны или кефира

Эту смесь принимать вместо завтрака. Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и каловых камней,
паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. Сметану можно заменить любым кисломолочным продуктом.
В период чистки обязательно соблюдать водный режим: пить воду до 2 литров в день.
Очищаем кишечник
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24 комментария
Bobbi
2014-11-09 15:00:24
#
Спасибо за полезные советы!Но где можно купить такую муку?
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Irene
2014-11-09 18:54:00
#
Spasibo!
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Nuriya
2014-11-09 20:09:17
#
spasibo
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Зеленая
2014-11-10 07:29:12
#
Для Bobbi*-* Купите семя льна в аптеке и небольшими порциями перемалывайте в кофемолке. Всем доброго здоровья
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Ilona
2014-11-10 18:24:16
#
Spasibo bolshoe!
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Olga
2014-11-12 13:49:54
#
Spasibo,kak vse interesno i polezno.
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светлана
2014-11-13 11:12:35
#
....СПАСИБО...этот совет доступен и надеюсь поможет мне ...ещё раз большое спасибо и успехов и удач всем кто создал этот нужный сайт...
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Наталия
2014-11-15 22:43:40
#
Спасибо. Все очень доступно. Хочу попробовать. Не принесет ли это вреда?
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наталия
2015-03-05 11:34:07
#
Большое спасибо
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Надя
2016-09-29 08:50:15
#
Скажите пожалуйста какая мука лучше жёлтая или тёмная и какая разница в ней. Спасибо большое
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Надежда Романчюк
2016-09-29 12:13:11
#
Спасибо,нужный совет.У меня гепатит С,можно ли применить данное очищение при больной печени?
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Елена
2016-09-29 12:33:47
#
Поскольку говорится о свежемолотой, я до этого читала подобный рецепт, там предлагалось свежую порцию молот кофемолкой.
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Ольга
2016-09-29 12:52:42
#
Для Надя. Семена белого льна считаются полезнее для женщин, в них содержится больше веществ-антиоксидантов.
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Лина
2016-09-29 14:40:58
#
Интересно,а детям можно это давать?
Ответить
Елена
2016-09-29 18:58:53
#
Семя льна обладает сильным желчегонным эффектом, поэтому при желчекаменной болезни данной методикой пользоваться нельзя. Очень странно, что описывая преимущества автор статьи не упоминает о противопоказаниях
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Надежда
2016-09-29 21:38:40
#
спасибо
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Елена О.
2016-09-30 05:06:23
#
Семя льна удивительное, но свежевыжатый гель, без кожуры, или гель компании Форевер Ливинг еще лучше работают потому что идет восстановеление на клеточном уровне. Иммунная системя восстанавливается, кислотно-щелочной баланс тоже. Поэтому по всему миру много людей которые себя вытащили из очень тяжелых заболеваний.
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Людмила
2016-09-30 21:51:30
#
интересно
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ВЕРОНИКА
2016-10-02 21:02:50
#
Огромное спасибо за совет.
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Любовь
2020-01-06 19:04:09
#
Семена льна употребляю уде в течение 2 лет, как сказано здесь по этой методике! Не помогает, запоры замучили, зрение падает, ЖКТ не в порядке плюс поджелудочная, и заболевания печени есть!
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Людмила ЛюбовьВ ответ на
2020-09-27 21:46:47
#
Семена льна употребляю уде в течение 2 лет, как сказано здесь по этой методике! Не помогает, запоры замучили, зрение падает, ЖКТ не в порядке плюс поджелудочная, и заболевания печени есть!

Зачем принимаете 2 года, если не помогает?

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Татьяна
2020-01-09 09:43:47
#
Если удален желчный можно ли использовать этот метод?
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Погосова
2020-09-29 02:13:44
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спасибо очень полезная рекемендация  и объзательно использую Ваш совет   СПАСИБО 

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Лариса
2021-06-15 23:32:11
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Метод известный, подходит далеко не всем.  Нельзя пользоваться льняным семенем,  если в организме есть любые опухоли.  А вы все можете быть уверены,  что в вашемторганизмы их нет. 

Ну и главное… Никаких каловых камней в кишечнике нет.  Наш организм устроен так,  что сам очищается от всего лишнего.  Конечно,  если питаться неправильно и не соблюдать питьевой режим и вести малоподвижный образ жизни,  то запоры неизбежны.  Но попробуйте поменять свои привычки.  Начните жить здорово!  

Посоветуйтесь с врачом перед тем,  как начать принимать льняное семя. 

Всем удачи и здоровья!!! 

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