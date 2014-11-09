Очищаем кишечник

Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, каловых камней, паразитов.За 70 лет жизни через кишечник проходит 100 тонн пищи и 40 тысяч литров жидкости. Итог: в кишечнике скапливается более 15 кг каловых камней, токсичных отходов жизнедеятельности, отравляющих кровь и наносящих непоправимый вред нашему организму.О том, что кишечник загрязнен, свидетельствуют частые запоры, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, аллергии, излишний или недостаточный вес, болезни фильтрующих органов почек и печени, болезни слуха и зрения, кожи волос ногтей, системные заболевания, начиная от артрита и кончая раком.С помощью клизм происходит очистка только небольшого участка толстой кишки (40-50 см).Промывание кишечника с помощью аппаратуры достаточно дорого, требует времени и нарушает микрофлорукишечника.Применение внутрь по 1-2 десертных ложек специальной муки из семян льна позволяет в течение дух-трех недель полностью очистить толстый и тонкий кишечник от многолетней слизи и каловых камней, паразитов. При этом полностью сохраняется микрофлора кишечника.Внимание! Данная методика способствует быстрой нормализации веса и сжиганию жировых отложений.Мука из семян льна (должна быть свежесмолотая!!!) способна сорбировать и выводить из организма токсические вещества, шлаки, снижать уровень холестерина в крови.Она обладает широким противопаразитарным спектром действия; оказывает губительно действие на многие виды гельминтов, грибки, вирусы.Лен оказывает положительный эффект на регуляцию липидного обмена.Показания к применению:воспалительные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных путей; желудочно-кишечного тракта,гастриты, колиты; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;заболевания мочевыводящих путей - пиелит, цистит,избыточная масса тела, нарушение липидного обмена.Эффективно для ежедневного применения с профилактической целью.Способ применения:используется как компонент для приготовления блюд с противопаразитарными свойствами по 1 чайных ложке на одну порцию.Очистка кишечника1 неделя: 1 десертная ложка льняной муки крупного помола+100 г йогурта или кефира2 неделя: 2 десертных ложки льняной муки крупного помола+100 г йогурта, сметаны или кефираЭту смесь принимать вместо завтрака. Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и каловых камней,паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. Сметану можно заменить любым кисломолочным продуктом.В период чистки обязательно соблюдать водный режим: пить воду до 2 литров в день.