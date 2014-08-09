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Коктейл, очищающий организм

Хотите сок, который выводит токсины из организма?
Огурец и сельдерей природные диуретики, которые помогают очистить почки. Свекла - хорошо очищет печень и укрепляет кровь. Лимон, имбирь и яблоки защищают и оздоравливают. Клюква хороша для очищения мочевого пузыря и почек.
А в целом очищается весь организм.

Ингредиенты:
2 яблока
1 огурец
1 лимон
2 стебелька сельдерея
1/3 чашки клюквы
корень имбиря размером с большой палец руки
2 свеклы

Выпивать ежедневно в течении 10-30 дней.

Да, а как и сколько пить этот чудесный напиток?
Ответ: Достаточно стаканчика.
Коктейл, очищающий организм
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7 комментариев
ирина
2014-08-09 19:44:21
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а,если нет свежего имбиря и нет клюквы.чем можно заменить?заранее спасибо.
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Татьяна
2014-08-11 09:35:57
#
Спасибо, как принимать этот чудо коктейль до еды во время еды или вместо еды.
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Inga
2016-06-17 08:22:28
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Спасибо. Мне сразу захотелось попробовать.
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Юлия
2016-06-17 09:42:36
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отсутствие этих ингредиентов ничем не заменяется, но можно делать без них - пока не приобретёте...
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Tatjana
2016-06-17 12:52:44
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Luchshebi k-vo bilo v grammah, chem v shtukah.
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Тамара
2016-06-17 13:18:25
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Хороший конечно рецепт, но клюква редко продается, а летом имбирь исчезает с прилавков.
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Светлана
2016-06-19 00:32:03
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Все хорошо, а как готовить?
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