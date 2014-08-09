Коктейл, очищающий организм

Хотите сок, который выводит токсины из организма?Огурец и сельдерей природные диуретики, которые помогают очистить почки. Свекла - хорошо очищет печень и укрепляет кровь. Лимон, имбирь и яблоки защищают и оздоравливают. Клюква хороша для очищения мочевого пузыря и почек.А в целом очищается весь организм.Ингредиенты:2 яблока1 огурец1 лимон2 стебелька сельдерея1/3 чашки клюквыкорень имбиря размером с большой палец руки2 свеклыВыпивать ежедневно в течении 10-30 дней.Да, а как и сколько пить этот чудесный напиток?Ответ: Достаточно стаканчика.